Путин выразил надежду на продуктивную работу с новым составом Общественной палаты

Президент отметил, что в ходе общения прозвучали предложения по важнейшим темам

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил членов Общественной палаты (ОП) РФ за работу и выразил надежду на продолжение продуктивного сотрудничества.

Глава государства сегодня встретился с новым составом ОП РФ. По итогам он заметил, что в ходе общения прозвучали предложения по важнейшим темам.

"Я почти все это записал, своим коллегам сигналы подам и в администрации, и в правительстве. Надеюсь на продолжение нашего взаимодействия в будущем, надеюсь, что эта работа будет протекать так же активно, как и до сих пор", - заключил Путин.

Встреча прошла в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Общественная палата нового, восьмого состава сформирована в июне 2023 года.