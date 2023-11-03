Володин обсудил ситуацию в секторе Газа с главой МИД Кувейта

Председатель Госдумы отметил, что Россию беспокоит складывающаяся гуманитарная ситуация в секторе Газа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдаллой Аль-Джабера Ас-Сабахом, на которой обсуждались вопросы развития межпарламентских связей между странами, а также ситуация в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

Володин отметил, что Россию беспокоит складывающаяся гуманитарная ситуация в секторе Газа.

"Мы со своей стороны приняли обращение в Организацию Объединенных Наций о недопустимости бомбежек, где гибнут мирные граждане, - дети, женщины, старики", - отметил представитель Госдумы, слова которого приведены на сайте.

Он отметил, что России и Кувейту необходимо "развивать парламентское измерение", чтобы дополнять отношения, которые есть на уровне руководства обеих стран. Володин подчеркнул, что Россия, выстраивая отношения с другими странами, придерживается принципов взаимного уважения и невмешательства в дела других государств. "Мир сегодня переживает вызовы. Мы видим, насколько ослабли институты Организации Объединенных Наций. Те договоренности, которые были достигнуты многие годы назад, сегодня фактически уже не работают. Желание построить однополярный мир привело к огромному количеству вызовов и угроз. Необходимо укреплять институты ООН. В этой связи все большую роль играет диалог между нашими странами", - добавил Володин.

В ходе встречи председатель Госдумы попросил передать спикеру Национального собрания Кувейта Ахмеду Абдель Азизу Ас-Садуну слова приветствия и добрые пожелания, а также приглашение посетить Россию с официальным визитом.

Министр иностранных дел Кувейта ответил, что страну с Россией связывают достаточно прочные отношения. Он напомнил, что в этом году отмечается 60-летие установления дипломатических связей между Кувейтом и СССР. "На сегодняшнем этапе мир переживает серьезные вызовы и угрозы. Я уверен, что Россия будет играть очень важную роль в противодействии и борьбе с различными кризисами на мировом уровне", - добавил Салем Ас-Сабах, слова которого приведены на сайте Госдумы.