Врио губернатора Вологодской области намерен сохранить команду областного правительства

Георгий Филимонов также заявил, что планирует провести встречи с жителями и общественниками

ВОЛОГДА, 3 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов намерен сохранить команду предыдущего главы региона Олега Кувшинникова. Техническая отставка правительства региона произойдет, далее в кадровых решениях будет применяться адекватный подход, который не затронет судьбу области, сообщил Филимонов журналистам после церемонии представления в регионе.

"Про кадровые перестановки: об этом говорить пока рано. Многих людей из команды Олега Александровича я знаю. Считаю, что мы должны обеспечить мягкий, бесшовный переход на новый исторический этап, главное, сохранив людей. Предполагаю, после изучения ситуации в регионе, шаги, которые будут связаны с кадровыми переменами, но они должны быть адекватны условиям, обусловлены конкретными причинами. Что касается юридической практики, техническая отставка правительства обязательно будет. Что касается кадровых решений, которые затронут регион, судьбы людей, внесут сумятицу в жизнь региона - нет", - сказал он.

По словам нового врио губернатора, в его графике уже со следующей недели появятся встречи с жителями, общественниками.

Президент России Владимир Путин 31 октября принял отставку Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области и назначил врио главы региона Филимонова, который на тот момент занимал пост заместителя председателя правительства Московской области. Кувшинников руководил Вологодской областью с 14 декабря 2011 года.

Филимонов длительное время проживал в Череповце Вологодской области. В разные годы занимал должности советника управления президента России по внешней политике, замгендиректора ЗАО "Согласие", директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. С 2021 года до нынешнего назначения занимал должность зампредседателя правительства Московской области - курировал сельское хозяйство, потребительский рынок, торговлю и лесной комплекс Подмосковья. Является профессором РУДН, удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.