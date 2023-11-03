Захарова рекомендовала постпреду Израиля прекратить хамить в Совбезе ООН

Его грубость в адрес российского представителя недопустима, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Постоянному представителю Израиля в ООН Гиладу Эрдану пора прекращать хамить в Совбезе Организации, заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Эрдан в интервью Ynet назвал "смешными" заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права, а также допустил несколько других резких высказываний.

"Василий Небензя исключительно точно изложил подход России, основанный на международном праве. А постпреду Израиля надо прекращать хамить в Совбезе. Его грубость в адрес российского представителя недопустима", - указала Захарова.