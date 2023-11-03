Причина возвращения Крыма и "невероятное свинство" Запада. О чем говорил Путин членам ОП

Решение о воссоединении Крыма с Россией было принято из-за того, что на Украине после переворота 2014 года начали притеснять русских, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты (ОП).

Глава государства подчеркнул, что Киев не оставил Москве иного выбора, как встать на защиту русских, назвал попытки Запада спровоцировать в России еврейские погромы "невероятным свинством" и констатировал, что Россию больше нельзя называть "страной-бензоколонкой".

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О "стране-бензоколонке"

Россия перестает быть "страной-бензоколонкой", как ее пренебрежительно называли на Западе: "У нас в структуре роста экономики уже 43% - перерабатывающее производство".

Сейчас российская экономика, в отличие от западных, растет: "У нас в этом году рост ВВП будет 2,8-2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы - минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт".

О воссоединении с Крымом

Россия не действовала бы в отношении Крыма так, как действовала в 2014 году, если бы не политика украинских властей: "Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной <...> нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом".

После переворота 2014 года власти Украины начали истреблять все русское, творить "запредельные вещи" и "полный беспредел": "Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией". "Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази".

О причинах СВО

К 24 февраля 2022 года альтернативы специальной военной операции не осталось: "У нас другого выбора не было".

"Перед тем как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали".

О формировании Украины

В составе Российской империи никакой Украины не было: "Начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину, прежде всего и в значительной степени за счет южнорусских земель".

Об украинской коррупции

Аналогов коррупции на Украине "в мире нет": "Там эта коррупция фактически узаконена".

Победить это явление не получится даже Соединенным Штатам: "Они сейчас задумали [на Украине] смену элит - и экономических, и политических - все будет то же самое".

О событиях в аэропорту Махачкалы

Попытки Запада организовать еврейские погромы в России - "невероятное свинство": "Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство!"

При этом нет ничего сложного в том, чтобы спровоцировать реакцию на события в секторе Газа: "Легко вбросить искру, очень легко! На фоне происходящих ужасов там это легко сделать". У тех, кто спокойно реагирует на происходящее там, "сердца нет, оно каменное!"

"Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции с Кавказа, их много и воюют они отлично, героически".

Об участии РФ в международных организациях