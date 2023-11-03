3 ноября, 15:42
Международная выставка-форум "Россия"

Песков уверен, что на выставке "Россия" побывает все руководство страны

Она откроется для посетителей 4 ноября на ВДНХ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что и глава государства Владимир Путин, и все российское руководство посетят выставку "Россия", которая откроется для посетителей 4 ноября на ВДНХ.

"Проделана, очевидно, титаническая работа абсолютно, все высочайшего качества: и полет мысли, и технологическое исполнение. Поэтому, конечно, и президент, и, я уверен, все члены российского руководства неоднократно здесь побывают", - сказал Песков в эфире Первого канала по итогам посещения выставки.

Сам же он, рассказывая о своих впечатлениях, отметил, что идея выставки "интересна сама по себе": с одной стороны она похожа на идею ВДНХ, но"с другой стороны это сделано по-новому". "По-новому рассказ о нашей стране", - отметил Песков.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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