Захарова назвала обыденными неоколониализм и чувство исключительности для ЕС

Официальный представитель МИД РФ добавила, что руководители ЕС пытаются компенсировать утрату своего авторитета на международной арене и среди собственного электората привнесением идеологической составляющей в политику Евросоюза

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Неоколониализм и чувство собственной исключительности стали обыденной практикой для ЕС во многих регионах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с 30-й годовщиной вступления в силу договора о Евросоюзе.

"Неоколониализм и чувство собственной исключительности стали обыденной практикой для ЕС, будь то на Украине и в Молдавии, в Закавказье и Центральной Азии, в Африке, Латинской Америке или Юго-Восточной Азии, а также в ходе обострения палестино-израильского конфликта", - приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что руководители ЕС пытаются компенсировать утрату своего авторитета на международной арене и среди собственного электората привнесением идеологической составляющей в политику Евросоюза.

"Сегодня очевидно, что "европейский проект", задуманный его основателями как инструмент предотвращения войн и конфликтов в Европе, претерпел кардинальную трансформацию, в конечном итоге развернувшую его развитие на 180 градусов", - сказала Захарова, отметив, что экспансия, стремление установить в Европе сферы влияния и поставить под контроль вектор внутренней и внешней политики всех европейских государств стали факторами, спровоцировавшими разделительные линии на континенте.

По ее словам, милитаризация политики ЕС, его финансовое и военное соучастие в конфликте на Украине обнулили любые претензии на роль мирового центра силы. "Ввиду многочисленных противоречий внутри ЕС, конъюнктурности и незрелости европейских лидеров, которые поступились национальными интересами, Евросоюз признал свое подчиненное положение США и НАТО", - подчеркнула Захарова.