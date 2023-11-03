3 ноября, 16:01

МИД РФ заявил, что Израиль "как правило" не информирует Россию об ударах по Сирии

Израиль "как правило" не информирует РФ об ударах по Сирии - Богданов.

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