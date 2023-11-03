Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинской стороны

Он планировался 15 ноября, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Запланированный на 15 ноября визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию отложен по просьбе палестинской стороны, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"15 ноября должен был быть визит. По просьбе палестинского руководства этот визит отложен. Они ссылались на то, что действительно сейчас ситуация такая сложная, что президент Аббас не может уезжать из региона, из Рамаллы в этой обстановке. Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства", - отметил замминистра.

По его словам, эта ситуация касается не только отложенного визита палестинского лидера в РФ, но и его планировавшихся поездок в другие страны. Богданов отметил, что российская сторона идет навстречу Палестине по поводу удобного времени для организации визита Аббаса. "Контакты поддерживаются на рабочем уровне постоянно по телефону, и мы говорим с ближайшим окружением Аббаса, с руководством Организации освобождения Палестины и ФАТХ, которые находятся в Раммале", - заключил он.