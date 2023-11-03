МИД РФ заявил об отсутствии данных о состоянии находящихся в заложниках у ХАМАС россиян

По словам замглавы дипведомства Михаила Богданова, чтобы Международный Красный Крест смог забрать заложников, "нужно хотя бы на несколько часов прекратить бомбежку, как это было сделано, когда освобождали американцев"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия не обладает информацией о состоянии россиян, которые находятся в заложниках у ХАМАС. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"У нас нет такой информации, у нас нет связи с заложниками, - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС о том, живы ли заложники-россияне. - В чем, собственно, была задача поддержания контактов с ХАМАС, потому что они должны знать о заложниках. Более того, мы как раз говорили, что именно хамасовцы должны дать эту информацию Международному Красному Кресту, который должен туда поехать, забрать заложников и отвезти их в Израиль".

"Мы непосредственно не может в этом участвовать, я имею в виду физически. Как раз была договоренность о том, что это сделает Международный Красный Крест. <…> Но при этом, конечно, ХАМАС говорит, и все это понимают, что представители Красного Креста не могут заниматься освобождением заложников или поехать за ними и забрать под бомбежкой", - добавил он.

Поэтому, по словам Богданова, "нужно хотя бы на несколько часов прекратить бомбежку, как это было сделано, когда освобождали американцев".