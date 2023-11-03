Захарова: доклад ООН по инциденту в селе Гроза стал очередной попыткой оклеветать РФ

Как заявила официальный представитель МИД России, ведомство рассматривает документ как свидетельство того, что управление ООН практически полностью превратилось в рупор украинской пропаганды

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правдоподобность доклада ООН по инциденту в селе Гроза вызывает большие сомнения. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с публикацией доклада управления верховного комиссара по правам человека ООН об инциденте в селе Гроза.

"Прежде всего, хотели бы отметить, что правдоподобность доклада вызывает большие сомнения. Выводы, представленные в написанном на скорую руку материале, основаны на показаниях неких "свидетелей", а также оценках самой миссии, утверждающей, что "военных целей вблизи места проведения поминального обеда не обнаружено". Исходя из данных заключений, ооновцы в характерной для западников манере безосновательно квалифицируют действия российских вооруженных сил как нарушение международного гуманитарного права", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ рассматривает доклад УВКПЧ ООН как свидетельство того, что управление практически полностью превратилось в рупор украинской пропаганды. "Оно выполняет конкретные политические задачи, поставленные киевским режимом, который вынужден постоянно искать новые информационные поводы для подогревания заметно снизившегося из-за эскалации на Ближнем Востоке интереса международного сообщества к проводимой Россией специальной военной операции", - отмечается в сообщении. Для министерства также показательно, что публикация антироссийского доклада УВКПЧ происходит на фоне полного игнорирования этой структурой передаваемой на регулярной основе информации о военных преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса.

В ведомстве еще раз подчеркнули, что ВС РФ не наносят ударов по гражданским объектам и не целятся в мирных жителей. "В свою очередь режим Зеленского систематически уклоняется от проведения объективных расследований событий, предпочитая спекулировать на человеческом горе и устраивать медийные "пляски на костях". Места дислокации военнослужащих выдаются за "мирные общежития, кафе и магазины". Киев всегда пытается продать свои фейки подороже, используя в пропагандистских целях гибель боевиков ВСУ и карателей украинских военизированных структур", - говорится в сообщении.