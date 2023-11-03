Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Они выразили обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, руководители дипведомств выразили обеспокоенность продолжающимся противостоянием в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания неотложной гуманитарной помощи пострадавшему гражданскому населению", - отмечается в сообщении.

Лавров также проинформировал иранского коллегу о российских усилиях по линии Совета Безопасности ООН, нацеленных на деэскалацию напряженности и перевод ситуации в политико-дипломатическое русло. "Также был затронут ряд других актуальных вопросов, представляющих обоюдный интерес", - добавили в МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.