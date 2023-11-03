Комитет ООН принял юбилейный проект резолюции РФ в сфере информационной безопасности

Как сообщили в МИД РФ, документ подтверждает центральную роль Рабочей группы открытого состава в переговорном процессе по международной информационной безопасности под эгидой ООН

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первый комитет 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил юбилейный российский проект резолюции "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"2 ноября первый комитет 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял юбилейный (вносится с 1998 г.) российский проект резолюции "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности", - говорится в сообщении. - Поддержка нашего документа широким большинством государств - членов ООН свидетельствует об их солидарности с таким подходом. Рассчитываем, что эта позиция будет подтверждена при рассмотрении российского проекта резолюции на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН".

В МИД РФ отметили, что данный документ подтверждает центральную роль Рабочей группы открытого состава (РГОС) в переговорном процессе по международной информационной безопасности под эгидой ООН. "[Документ] приветствует достигнутые в рамках РГОС договоренности, в частности о глобальном межправительственном реестре контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках/инцидентах как первой универсальной мере укрепления доверия. Намечает в качестве ориентира для дальнейшей деятельности группы выработку универсального юридически обязывающего инструмента, регулирующего деятельность государств в информпространстве", - добавили в министерстве.

"С учетом завершения мандата РГОС в 2025 году проект резолюции предусматривает принятие решения о формате-преемнике в рамках действующей группы консенсусом - при учете мнений всех без исключения государств. Это особенно важно на фоне попыток ряда западных стран в обход РГОС навязать создание отвечающего их интересам механизма - так называемой программы действий", - подчеркивается в сообщении.