Мезенцев сообщил, что взаимодействие Москвы и Минска в рамках СГ вышло на новый уровень

Как заявил государственный секретарь Союзного государства, сложилась успешная практика обсуждения актуальных планов и задач

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Белоруссии в рамках Союзного государства (СГ) носит содержательный характер и вышло на новый уровень. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев, комментируя прошедшую 2 ноября рабочую встречу заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука и первого вице-премьера Белоруссии Николая Снопкова.

Находясь на площадке по вводу в эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС в Островце, госсекретарь подчеркнул, что на таких встречах традиционно обсуждаются конкретные вопросы, снимаются споры в том числе и хозяйствующих субъектов. Часть этих вопросов выносится далее на рассмотрение группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

"Важно, что в ходе таких встреч подтверждается настрой на разрешение по-настоящему сложных вопросов двустороннего взаимодействия, но что особо значимо - подтверждается ответственность сторон, представителей республиканских и федеральных министерств, ведомств и курирующих заместителей глав правительств", - отметил Мезенцев.

По его словам, сложилась успешная практика обсуждения актуальных планов и задач и взаимодействия как составляющей части большой работы по исполнению всего пакета союзных программ, утвержденных президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, членами Высшего Госсовета Союзного государства в ноябре 2021 года.

Госсекретарь добавил, что в настоящее время постоянный комитет СГ ведет работу по своду предложений в проект повестки заседания союзного Совета министров, которое состоится в согласованное сторонами время в соответствии с регламентом.