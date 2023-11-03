Слуцкий заявил, что США снова оказались практически в изоляции

Такие выводы лидер ЛДПР сделал после того, как Генассамблея ООН выступила за снятие санкций с Кубы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. США после поддержки Кубы Генеральной Ассамблеей ООН снова оказались практически в изоляции. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"США снова оказались практически в изоляции - Генеральная Ассамблея ООН выступила в поддержку Кубы, приняв резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады со стороны Вашингтона. Против нее выступили лишь Соединенные Штаты и Израиль, воздержалась Украина", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что США и Израиль в последнее время выступают как тандем, действия которого все более явно противоречат позиции большинства стран мирового сообщества и международному праву. "Неделю назад они также оказались "по другую сторону баррикад", когда отвергли инициированную Иорданией и 40 другими арабскими странами ближневосточную резолюцию с призывом к немедленному перемирию в секторе Газа. На спецсессии Генассамблеи ООН ее поддержало большинство государств, выступивших на стороне здравого смысла", - отметил Слуцкий.

По его словам, Вашингтон все делает для того, чтобы остаться в одиночестве с тающей иллюзией своей исключительности и гегемонистскими замашками. "Попытки изолировать Россию и другие страны обязательно вернутся им бумерангом", - заключил он.