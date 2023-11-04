Сальдо объявил о завершении интеграции Херсонской области в правовую систему России

Созданы три полноценные ветви власти, подчеркнул губернатор региона

ГЕНИЧЕСК, 4 ноября. /ТАСС/. Процесс интеграции Херсонской области в правовое пространство РФ завершен, в регионе работают все ветви власти и федеральные структуры, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"В основном правовая система Херсонской области уже интегрирована в российскую. Созданы три полноценные ветви власти, структуры всех федеральных ведомств, работают российские законы и нормы. Качественно процесс, можно сказать, завершен", - сказал он.

Сальдо отметил, что властям региона остается совершенствовать и расширять правовую систему.