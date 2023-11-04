Захарова сравнила заявление США о помощи Украине с игрой про "сороку-белобоку"

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала информацию о том, что Вашингтон будет оказывать Киеву меньшую поддержку

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о сокращении объемов выделяемой Украине помощи с детской игрой про "сороку-белобоку".

"Напоминает детскую игру "Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала", - прокомментировала Захарова в своем Telegram-канале заявление пресс-секретаря Белого дома.

Жан-Пьер заявляла, что дополнительные бюджетные ассигнования, имевшиеся у администрации США на помощь Украине, исчерпаны, в связи с чем в дальнейшем будут отправляться меньшие по объему пакеты помощи, чтобы продлить возможность Соединенных Штатов "поддерживать Украину как можно дольше".

Ранее вашингтонская администрация объявила об отправке Украине очередного транша военной помощи на общую сумму $425 млн. По данным Пентагона, союзники и партнеры США "оказали Украине помощь в области безопасности на сумму около $35 млрд". При этом Вашингтон с начала российской спецоперации направил на военную поддержку Киева $44,2 млрд.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в стране 1 октября новом финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом страны Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.