Посольство Казахстана в РФ поздравило россиян с Днем народного единства

Отношения между странами с каждым годом наполняются новыми процессами и конкретными делами, говорится в поздравлении

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Посольство Казахстана в России поздравило россиян с Днем народного единства, отметив, что отношения между странами находятся на самом высоком уровне доверия.

"Для Казахстана Россия была и остается важнейшим стратегическим партнером, добрым соседом и надежным союзником. Сегодня отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне доверия и с каждым годом наполняются новыми процессами и конкретными делами", - говорится в поздравлении дипломатического представительства.

Посольство также пожелало россиянам крепкого здоровья, процветания, мира и благополучия.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.