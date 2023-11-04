Медведев: сплоченность перед общим врагом всегда была в основе российского государства

Теперь она не позволит воцариться хаосу на российской земле, добавил замглавы Совбеза РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сплоченность народа перед общим врагом во все времена была в основе российского государства, также и теперь она не позволит воцариться хаосу на российской земле. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале в День народного единства.

"Межнациональный мир, уважение разных народов и конфессий друг к другу, сплоченность и единение перед лицом общего врага всегда были в основе самого государства Российского", - отметил политик.

По его словам, желающих посеять зло и ненависть, разобщить людей, разорвать страну во все времена было предостаточно. "Враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи. Только вековая мудрость наших людей - православных, мусульман, иудеев и буддистов - не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле. Так победим!" - подчеркнул он, поздравив всех с Днем народного единства.