Патриарх Кирилл удостоен президентской премии за укрепление единства нации

Священнослужителю также присвоили почетное звание лауреата премии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ опубликован.

Отмечается, что премия 2023 года присуждена патриарху по предложению Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Священнослужителю также присвоено почетное звание лауреата премии.

Документ подписан накануне Дня народного единства

Премия учреждена указом президента в 2016 году и присуждается за деятельность, направленную на сплочение многонационального народа страны и гармонизацию межнациональных отношений. В мае 2021 года правительство по поручению главы государства увеличило размер премии до 5 млн рублей. Ранее премия составляла 2,5 млн рублей.