4 ноября, 08:08

Захарова заявила, что сила России заключается в единстве

Официальный представитель МИД РФ поздравила россиян с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что сила России состоит в единстве и глубокой вере.

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Дипломат разместила в своем Telegram-канале фотографию из Нью-Йорка, на которой изображен плакат с надписью: "Война с Россией? Вы с ума сошли!?"

"Нью-Йорк, угол 2-й авеню и 44-й стрит. До мировой общественности начинает доходить: "Война с Россией - да вы с ума сошли!" А почему? Потому что в единстве наша сила, в силе духа и глубокой вере! С праздником!" - прокомментировала изображение дипломат.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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