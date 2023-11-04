Патрушев назвал Россию извечной "костью в горле Запада"

По словам секретаря Совбеза РФ, такие идеологи русофобии как Аллен Даллес, Збигнев Бжезинский, Мадлен Олбрайт и другие "выдумали целые теории, как добиться неминуемого, по их убеждению, развала России"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия всегда была цивилизационной альтернативой Запада, противостояла попыткам гегемонии, заявил секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Исторически Россия всегда была костью в горле Запада, мешала реализации его гегемонистских планов, представляла собой мощную цивилизационную альтернативу. Там, где проявлялось величие и влияние России, возникал импульс созидания и развития других народов, а там, куда вторгались англосаксы, мир видел кровь, слезы, конфликты и войны", - сказал он.

Поэтому, по словам Патрушева, такие идеологи русофобии как Аллен Даллес, Збигнев Бжезинский, Мадлен Олбрайт и другие "выдумали целые теории, как добиться неминуемого, по их убеждению, развала России". "Эти идеи легли в основу западной стратегии по разрушению нашей страны", - отметил секретарь СБ.

Отдельно он обратил внимание, что под влиянием Запада "ошибочные действия советского руководства привели к трагедии - распаду СССР". "Произошел политический и экономический коллапс государства. Развал Союза окрылил правителей США и других представителей Запада. Забыв историю, они посчитали, что, если будут стремиться разделить Россию, то достигнут конечной цели - ее уничтожения", - добавил Патрушев.