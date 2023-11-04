Патрушев назвал 1990-е годы в России новым "смутным временем"

Секретарь Совбеза РФ указал на существенное снижение уровня производства в стране из-за навязанных Западом реформ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия в 1990-е годы переживала своего рода новое "смутное время", из-за навязанных Западом реформ уровень производство в стране существенно снизился. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Драматичные 90-е годы прошли под непосредственной угрозой существованию российского государства. Это было своего рода новое "смутное время", - сказал он. "В результате поспешных радикальных реформ, навязанных Западом, уровень производства в России сократился почти наполовину", - отметил секретарь СБ РФ.

Патрушев обратил внимание , что в 90-е годы в стране снизился уровень жизни, росла безработица, реальные зарплаты и пенсии сократились почти вдвое или не выплачивались месяцами. "Разрушались промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансовая система, скакала инфляция", - продолжил секретарь Совбеза.

Кроме того, резкий спад в это время, по словам Патрушева, фиксировался и оборонной промышленности. "Оборонно-промышленный комплекс фактически прекратил выполнять свою основную функцию - обеспечивать вооруженные силы современным оружием, выживая главным образом за счет военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Падение производства в "оборонке" составило около 80%", - сказал он.