Патрушев: Запад в 90-х направлял в РФ некачественные продукты в виде гуманитарной помощи

Секретарь Совбеза напомнил, что в России в 90-е годы наблюдался сильный продовольственный дефицит

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Западные страны в 1990-е годы под видом гуманитарной помощи поставляли в Россию некачественные продукты.

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Секретарь Совбеза обратил внимание, что в России в 90-е годы наблюдался сильный продовольственный дефицит: "Полки магазинов пустели. Есть было нечего". "Запад же направлял нам некачественные продукты под видом гуманитарной помощи", - добавил он, напомнив, что в стране на этом фоне происходило снижение численности населения, а продолжительность жизни упала до 66 лет.