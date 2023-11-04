4 ноября, 09:26
Международная выставка-форум "Россия"

Патрушев: Запад в 90-х направлял в РФ некачественные продукты в виде гуманитарной помощи

Секретарь Совбеза напомнил, что в России в 90-е годы наблюдался сильный продовольственный дефицит

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Западные страны в 1990-е годы под видом гуманитарной помощи поставляли в Россию некачественные продукты.

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Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Секретарь Совбеза обратил внимание, что в России в 90-е годы наблюдался сильный продовольственный дефицит: "Полки магазинов пустели. Есть было нечего". "Запад же направлял нам некачественные продукты под видом гуманитарной помощи", - добавил он, напомнив, что в стране на этом фоне происходило снижение численности населения, а продолжительность жизни упала до 66 лет. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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