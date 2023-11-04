4 ноября, 09:47
Международная выставка-форум "Россия"

Патрушев сообщил о снижении преступности в России с 2000 года более чем на треть

Секретарь Совбеза РФ отметил, что этот результат стал следствием политики президента Владимира Путина

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Количество преступлений в России сократилось более чем на треть по сравнению с 2000 годом. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

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Он отметил, что этот результат стал следствием политики президента РФ Владимира Путина, так как главой государства "внедрены действенные системные механизмы борьбы с преступностью".

"В результате число криминальных деяний к настоящему времени в сравнении с 2000 годом сократилось более чем на треть", - сказал Патрашуев.

Он привел в пример, что с 2000 года на три четверти снизилось количество умышленных убийств, на 65% - фактов тяжкого причинения вреда здоровью, практически вдвое сократилось число краж, на 90% сократилось число разбоев и более чем на три четверти - грабежей. А также, отметил секретарь Совбеза, "борьба с незаконным оборотом наркотиков привела его к сокращению на треть".

  

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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