Патрушев уверен, что лидерство РФ по ракетно-ядерному оружию гарантирует безопасность

Россия опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что отечественное ракетно-ядерное оружие гарантирует безопасность России на десятилетия вперед.

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", - сказал Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".