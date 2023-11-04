4 ноября, 09:38
Международная выставка-форум "Россия"

Патрушев уверен, что лидерство РФ по ракетно-ядерному оружию гарантирует безопасность

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

Россия опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что отечественное ракетно-ядерное оружие гарантирует безопасность России на десятилетия вперед.

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"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед", - сказал Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" на выставке-форуме "Россия". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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