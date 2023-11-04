Патрушев: Мюнхенская речь Путина запустила процесс его персональной демонизации Западом

Секретарь СБ РФ убежден, что Россия занимает уникальное место в системе международных отношений, последовательно отстаивает свои национальные интересы во внешней политике

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина вызвала шок и неприятие на Западе и стала триггером для начала западной кампании по его персональной демонизации. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Мюнхенская речь главы государства вызвала шок и неприятие в западном стане. Именно после нее главу российского государства Запад причислил к своим врагам, а позднее запустил кампанию по его персональной демонизации", - сказал он.

Секретарь СБ РФ убежден, что Россия занимает уникальное место в системе международных отношений, последовательно отстаивает свои национальные интересы во внешней политике. По его словам, Путин уже в начале 2000-х годов видел решение многих международных проблем в построении многополярного миропорядка. Патрушев напомнил, что знаменитая фундаментальная Мюнхенская речь российского лидера была посвящена именно тому, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна.

"Элиты США и Европы со свойственным им снобизмом возмутились, как посмела Россия обозначить новый вектор движения человечества в сторону многополярного мира без оглядки на Белый дом. Россия вновь дала понять, что она никогда не станет на колени, не превратится в чью-либо колонию, не исчезнет с карты мира", - подытожил Патрушев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.