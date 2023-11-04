Патрушев призвал россиян помнить об истории

По словам секретаря Совета безопасности РФ, иначе "враги воспользуются нашим беспамятством"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Запад старается переписать историю, но в России к ней относятся бережно и на дают забыть, уверен секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В российские образовательные организации возвращена функция воспитания как один из краеугольных камней формирования будущего страны. Мы стали бережнее относиться к своей истории, которую Запад пытается переписать, чтобы принизить роль России в мире", - сказал он, выступая на марафоне общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

Секретарь СБ РФ уверен, что "будущие поколения должны знать правду и помнить, что именно Россия победила фашизм ценой почти 30 млн жизней своих сынов и дочерей". По его мнению, "неиссякаемое чувство благодарности ветеранам Великой Отечественной войны выводит миллионы людей с портретами своих героев на марши "Бессмертного полка". "Мы должны помнить, что наш народ, а значит и мы с вами, заплатил очень высокую цену за фашизм, который являлся плоть от плоти продуктом западной цивилизации. Помните об этом всегда!" - обратился Патрушев к собравшимся. Он также призвал: "Никогда не забывайте своих духовных корней!" "В противном случае враги воспользуются нашим беспамятством и будут продолжать разрушать памятники героям и глумиться над их могилами", - предупредил секретарь СБ РФ.

Патрушев обратил внимание на большие изменения в стране, произошедшие в 2020 году с внесением поправок в конституцию. "К 2020 году многое изменилось в России. Потребовался новый этап развития нашей страны. В связи с этим президент [РФ Владимир Путин] выступил с инициативой о внесении поправок в конституцию", - напомнил он. Секретарь Совбеза подчеркнул, что эти изменения "были призваны восстановить верховенство отечественного права, закрепить нормы о несокрушимости границ и неотторжимости территорий страны". "Дан сигнал, например, Японии, забыть ее реваншистские устремления в отношении Сахалина и Курил", - констатировал Патрушев.

Он подчеркнул, что также "подтверждена приверженность традиционным духовно-нравственным семейным ценностям народов многонациональной России и однозначно засвидетельствовано, что семья - это союз исключительно между мужчиной и женщиной, а не каких-либо родителей номер один и два". "Поддержка предложений президента большинством населения заложила фундамент для будущего развития России, ее стабильности, безопасности, достойной жизни ее граждан", - убежден Патрушев.

Секретарь СБ уточнил, что "закрепленные в конституции подходы были отражены в новой редакции Стратегии национальной безопасности", в которой "учтен изменившийся характер угроз безопасности, поставлены задачи, связанные с развитием государства в условиях политического и экономического давления на Россию".