Патрушев: РФ извлекла урок в 2008 году, реформировав армию и создав новые вооружения

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад устроил России проверку на прочность в августе 2008 года, развязав грузино-югоосетинский конфликт

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Запад устроил России проверку на прочность в августе 2008 года, развязав грузино-югоосетинский конфликт, и по его итогам в стране была проведена реформа армии и появились новые виды вооружений. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Проверку на прочность нам устроили уже в августе 2008 года в Закавказье. Попытка, как мы хорошо помним, закончилась для Запада провалом. При этом мы извлекли полезные, как сейчас видится, уроки. Была реформирована армия и созданы уникальные новейшие виды вооружения", - сказал Патрушев.

Представитель СБ РФ отметил, что Запад на этом не успокоился. В результате устроенного Вашингтоном государственного переворота на Украине в 2014 году к власти в Киеве пришли последователи неонацистских идей, которые сразу же приступили к настоящему геноциду русского населения.