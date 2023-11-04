4 ноября, 09:44,
обновлено 4 ноября, 09:45
Международная выставка-форум "Россия"

Патрушев: РФ извлекла урок в 2008 году, реформировав армию и создав новые вооружения

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад устроил России проверку на прочность в августе 2008 года, развязав грузино-югоосетинский конфликт

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Запад устроил России проверку на прочность в августе 2008 года, развязав грузино-югоосетинский конфликт, и по его итогам в стране была проведена реформа армии и появились новые виды вооружений. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

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"Проверку на прочность нам устроили уже в августе 2008 года в Закавказье. Попытка, как мы хорошо помним, закончилась для Запада провалом. При этом мы извлекли полезные, как сейчас видится, уроки. Была реформирована армия и созданы уникальные новейшие виды вооружения", - сказал Патрушев.

Представитель СБ РФ отметил, что Запад на этом не успокоился. В результате устроенного Вашингтоном государственного переворота на Украине в 2014 году к власти в Киеве пришли последователи неонацистских идей, которые сразу же приступили к настоящему геноциду русского населения.

  

Теги:
РоссияПатрушев, Дмитрий НиколаевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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