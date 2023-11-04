Патрушев заявил, что здоровые силы на Украине есть

Они подавлены, но ждут своего часа, чтобы расплатиться с неонацистским режимом, добавил секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Здоровые силы на Украине есть, они подавлены, но ждут своего часа, чтобы расплатиться с неонацистским режимом. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Хочу подчеркнуть: здоровые силы на Украине существуют, но они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа. И расплатятся с палачами", - заявил секретарь СБ РФ. "Рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки неизбежно ответят за сожженных заживо в Доме профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа на Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне", - сказал он.