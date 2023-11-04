4 ноября, 09:46

Патрушев заявил, что здоровые силы на Украине есть

Они подавлены, но ждут своего часа, чтобы расплатиться с неонацистским режимом, добавил секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Здоровые силы на Украине есть, они подавлены, но ждут своего часа, чтобы расплатиться с неонацистским режимом. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

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"Хочу подчеркнуть: здоровые силы на Украине существуют, но они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа. И расплатятся с палачами", - заявил секретарь СБ РФ. "Рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки неизбежно ответят за сожженных заживо в Доме профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа на Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне", - сказал он. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМеждународная выставка-форум "Россия"
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