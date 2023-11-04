4 ноября, 09:49,
обновлено 4 ноября, 09:52

Патрушев: Запад планирует создать около РФ новые горячие точки по подобию Украины

Москва не оставит это без внимания, заявил секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Запад планирует разжечь вблизи России и другие очаги напряженности по подобию Украины, но Москва не оставит это без внимания, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

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"В планы Запада входит создание по периметру наших границ горячих точек, подобных украинской. Россия как великая держава со своими национальными интересами внимательно следит за этими поползновениями и не оставляет их без внимания", - предупредил он.

Патрушев обратил внимание, что угрозы терроризма, цветных революций, бесконтрольного наркотрафика в Центральной Азии и Закавказье вызвали потребность в обеспечении совместной защиты, в связи с чем в 2002 году была создана Организация Договора о коллективной безопасности.

"За это время она превратилась в полноценный региональный военно-политический союз независимых государств. Эффективность и оперативность действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ была продемонстрирована в январе 2022 года в Казахстане в ходе ликвидации террористической и экстремистской угрозы, направленной на дестабилизацию ситуации в республике", - напомнил секретарь Совбеза РФ. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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