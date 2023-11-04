4 ноября, 09:50

Патрушев: украинским неонацистам не скрыться на Западе от справедливого возмездия

Покушения на видных российских государственных, общественных деятелей и журналистов не останутся без ответа, отметил секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Современным украинским неонацистам не удастся, подобно бывшему эсэсовцу Ярославу Гунько (он же Хунка или Гунька), спрятаться на Западе от возмездия. Такое мнение высказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

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"Вы, молодые люди, увидите, что им не удастся скрыться, как бывшему СС-овцу Гунько в Канаде, от справедливого суда народа", - заверил Патрушев.

"Не останутся без ответа совершенные по заданию украинских спецслужб покушения на видных российских государственных, общественных деятелей, журналистов, а также поджоги зданий военных комиссариатов и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта", - пообещал он. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМеждународная выставка-форум "Россия"
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