Патрушев: США в будущем станут одним из многих полюсов многополярного мира

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вашингтон в новом, многополярном мироустройстве станет лишь одним из многих полюсов, а Брюссель вряд ли сможет претендовать и на это, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Он обратил внимание, что некоторые из новых мировых центров уже определены - это Россия, Китай, Индия.

"Другие находятся в процессе консолидации и структурирования: исламский мир, Африка, Латинская Америка, АСЕАН. Важнейшими для взаимодействия стран стали объединения БРИКС и ШОС. Что касается США, то они станут одним из многих полюсов мира. А вот слабеющая Европа вряд ли сможет претендовать на это", - уверен Патрушев.