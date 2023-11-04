4 ноября, 10:16
Международная выставка-форум "Россия"

Патрушев заявил, что еще минимум 25 стран хотят стать членами БРИКС или сотрудничать

По словам секретаря Совбеза РФ, у организации большое будущее

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Не менее 25 государств изъявляют желание вступить в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) или начать сотрудничество с этим объединением.

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Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Он напомнил, что с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Таким образом, в объединении будут состоять 11 государств. "Надо сказать, что минимум еще 25 стран выражают желание [стать членами БРИКС] <…> или по крайней мере хотят сотрудничать с этой организацией", - сказал Патрушев.

"У этой организации большое будущее, и многие страны проявляют к ней интерес", - добавил секретарь СБ РФ. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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