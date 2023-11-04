4 ноября, 10:13,
обновлено 4 ноября, 10:22

Посольство РФ в Гвинее заявило, что данных о пострадавших россиянах при столкновениях нет

Ведомство отслеживает развитие обстановки

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Конакри отслеживает развитие обстановки после произошедших вооруженных столкновений. Меры по обеспечению безопасности персонала российской дипмиссии и российских граждан усилены. Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.

Там информировали, что утром 4 ноября в Конакри произошли вооруженные столкновения с применением автоматического огнестрельного оружия. "Посольство отслеживает развитие обстановки. Обстановка в районе посольства под контролем местных правоохранительных органов, - сообщили в посольстве. - Усилены меры по обеспечению безопасности персонала российской дипмиссии и российских граждан, временно пребывающих и постоянно проживающих в Гвинее, с ними поддерживается постоянный контакт по линии консульского отдела".

Там также добавили, что "сведений о пострадавших гражданах России не поступало". 

Теги:
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