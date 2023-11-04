Патрушев заявил, что Пашинян под влиянием Запада делал заявления по Карабаху

Секретарь Совбеза РФ отметил, что азербайджанскую сторону полностью устраивает решение Армении

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян под влиянием Запада признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Патрушев пояснил, что в 2018 году Пашинян указывал, что де-факто Нагорный Карабах - это часть Армении, однако в конечном итоге армянский премьер сказал, что будет признавать территории по картам 1991 года. "А это значит, что Нагорный Карабах и все районы - и он признал их - принадлежат Азербайджану", - пояснил секретарь российского Совбеза.

"Я думаю, что эти заявления, эти признания и заявления он сделал под влиянием Запада, именно с ними он вел переговоры", - указал Патрушев.

Как отметил секретарь Совбеза, азербайджанскую сторону полностью устраивает решение Армении. Сам Пашинян, по словам Патрушева, прямо называл территории, которые принадлежат Еревану и Баку.

Патрушев также отметил, что президент РФ Владимир Путин проводил очень большую и позитивную работу, чтобы были нормализованы отношения между армянской и азербайджанской сторонами для подписания мирного договора.