Путин заявил о важности моральной поддержки для бойцов СВО

Президент пообщался с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил важность моральной поддержки для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Глава государства пообщался с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

"Я знаю, это очень важная вещь - такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а, может быть, ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно!" - сказал Путин в ответ на слова одного из юнармейцев, рассказавшего о том, что участники движения пишут и отправляют письма-треугольники на фронт в знак поддержки военнослужащих.

Юнармеец рассказал президенту, что его отец принимает участие в СВО. "Привет передавай отцу и всем его боевым товарищам", - попросил президент. Он также поинтересовался у молодого человека, как тот поддерживает своего родителя. Юноша рассказал, что переписывается с отцом и даже занял призовое место на конкурсе писем на фронт.

Молодые люди сообщили Путину, что юнармейцы отправили в зону СВО уже более 1 млн писем со словами детской благодарности, пожеланиями удачи, здоровья и победы. "Зачастую участники СВО признаются, что эти письма спасают им жизнь, помогают воспрянуть духом и двигаться дальше", - рассказал один из участников встречи.

Путин с удовольствием сделал несколько селфи и общее фото со всеми собравшимися волонтерами, юнармейцами, представителями общественных организаций и жителями новых территорий.

Также Путин заметил, что на жителей новых российских регионов можно рассчитывать. Одна из жительниц поблагодарила президента за возвращение этой земли в состав России. "Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой - мы бы никогда этого не сделали. И, конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях, можно рассчитывать, и на таких, как вы - молодых, уверенных в себе людей", - сказал глава государства.