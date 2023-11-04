Дипломаты РФ: россиянам при эвакуации из Газы нужно будет собраться на КПП "Рафах"

Как отметила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова, россияне и граждане СНГ все еще могут добавиться в список на эвакуацию из сектора Газа

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Гражданам России при эвакуации из сектора Газа нужно будет собраться в пункте сбора на КПП "Рафах". Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"Оповещены. Пункт сбора - КПП "Рафах", - сказала дипломат, отвечая на вопрос, оповещены ли россияне, где находится пункт сбора на случай эвакуации из сектора Газа.

Зарипова добавила, что дипломаты РФ пока не располагают информацией о погибших гражданах России, находящихся в секторе Газа.

По ее словам, планов по эвакуации российских дипломатов из Рамаллы нет. Зарипова также отметила, что в Рамалле относительно спокойно. "Не опаснее обычного", - добавила она.

Как заявила дипломат, россияне и граждане СНГ все еще могут добавиться в список на эвакуацию из сектора Газа. "В списке на эвакуацию порядка 900 человек, более 500 из них россияне. Добавиться, безусловно, можно", - сказала она.

Ранее сообщалось, что список России на эвакуацию из сектора Газа включает также граждан Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Палестины.

Также ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что для тех, кто находится в Палестине, непосредственно в зоне боевых действий, прорабатывается вопрос эвакуации. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия рассчитывает на одобрение Израилем в ближайшее время списка для выхода россиян из сектора Газа через КПП "Рафах".

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав сектора Газа сообщал о том, что число жертв эскалации палестино-израильского конфликта в Газе увеличилось до 9 061, раненых - до 32 тыс.