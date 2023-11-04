"Путин у нас один". Песков - о "двойниках" президента

По мнению пресс-секретаря российского лидера, сейчас в СМИ и Telegram-каналах появляется много курьезов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков развеял мифы о "двойниках" Владимира Путина.

"Путин у нас один!" - заявил представитель Кремля, выступая на марафоне общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

По мнению Пескова, сейчас в СМИ и Telegram-каналах появляется много курьезов. Для примера он привел "информацию" о "двойниках" главы государства. "Сейчас "эксперты" гадают - их три или четыре и кого мы сейчас видим каждый день - вот сегодня утром возлагали [цветы] к [памятнику] Минину и Пожарскому - это третий или четвертый "двойник", не понятно", - рассмеялся пресс-секретарь Путина.