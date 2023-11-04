4 ноября, 13:21
Международная выставка-форум "Россия"

Песков заявил, что НАТО изначально создавали как машину для сдерживания России

Пресс-секретарь президента отметил, что не отделяет Россию от Советского Союза, "потому что мы правопреемники"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Цель создания НАТО изначально заключалась в сдерживании и подавлении России. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

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"Всеми любимый нами Североатлантический альянс - НАТО: когда в 1949 году его создавали, его все-таки создавали как машину для подавления Советского Союза, машину для сдерживания нашей страны", - сказал он.

"Я не отделяю Россию от Советского Союза, потому что мы правопреемники", - уточнил Песков. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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