Песков заявил, что НАТО изначально создавали как машину для сдерживания России

Пресс-секретарь президента отметил, что не отделяет Россию от Советского Союза, "потому что мы правопреемники"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Цель создания НАТО изначально заключалась в сдерживании и подавлении России. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Всеми любимый нами Североатлантический альянс - НАТО: когда в 1949 году его создавали, его все-таки создавали как машину для подавления Советского Союза, машину для сдерживания нашей страны", - сказал он.

"Я не отделяю Россию от Советского Союза, потому что мы правопреемники", - уточнил Песков.