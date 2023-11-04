Песков сообщил о прогрессе в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия намерена добиться освобождения своих граждан

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что РФ работает над возвращением своих граждан из плена ХАМАС.

"Прогресс определенный есть в переговорах. Мы сохраняем наш диалог со всеми сторонами. Ситуация осложняется тем, что нет одной стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников, которые имеют гражданство России, и освободить их. Решение требует согласования позиций нескольких сторон, мы сейчас продолжаем, наши дипломаты продолжают работу над этим. Не со всеми диалог идет легко, но мы намерены добиться того, чтобы граждане России были освобождены", - сказал Песков журналистам в кулуарах форума "Россия".



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