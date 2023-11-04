4 ноября, 13:41,
обновлено 4 ноября, 14:00

Песков сообщил о прогрессе в переговорах по возвращению россиян из плена ХАМАС

EPA-EFE/ NEIL HALL
© EPA-EFE/ NEIL HALL

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия намерена добиться освобождения своих граждан

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что РФ работает над возвращением своих граждан из плена ХАМАС.

Читайте также
Начало эвакуации и расширение наземных операций в секторе Газа. Конфликт в Палестине

"Прогресс определенный есть в переговорах. Мы сохраняем наш диалог со всеми сторонами. Ситуация осложняется тем, что нет одной стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников, которые имеют гражданство России, и освободить их. Решение требует согласования позиций нескольких сторон, мы сейчас продолжаем, наши дипломаты продолжают работу над этим. Не со всеми диалог идет легко, но мы намерены добиться того, чтобы граждане России были освобождены", - сказал Песков журналистам в кулуарах форума "Россия".


​​​​​ 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильПесков, Дмитрий СергеевичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация