Песков возмутился замалчиванием на Западе подрыва "Северных потоков"

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, тем не менее на Западе "не хотят говорить правду, что что-то не так"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возмущен поведением Запада после подрыва "Северных потоков". По его мнению, то, что является поводом для объявления войны, упорно замалчивается.

"Взорвали "Северные потоки" в Балтийском море. Первое, что сделали, - это обвинили Россию - прямо, косвенно, сразу стали какие-то официальные или полуофициальные заявления [распространять], псевдоаналитики стали кричать, что это только Россия могла сделать", - напомнил представитель Кремля, выступая на марафоне общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

По его оценке, все это делалось "без зазрения совести", таким образом распространяя на Западе свою "правду", "а точнее - кривду". "Потом они сами выяснили, что, точнее, это не русские, это какая-то странная яхта и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе", - констатировал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что тем не менее на Западе "не хотят говорить правду, что что-то не так и что скандальная ситуация". "Мы с вами не видим никакого скандала, хотя такие действия исторически были бы casus belli, то есть повод для войны, ведь это же объект критической инфраструктуры и его взрывают", - указал пресс-секретарь российского лидера. "И они [на Западе] все молчат и думают, что это правильно, что это правда. Но это не правда", - констатировал представитель Кремля.

Он указал, что Москва занимает "последовательную, достаточно решительную позицию".