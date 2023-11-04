4 ноября, 14:17
Международная выставка-форум "Россия"

Песков не стал комментировать визит фон дер Ляйен в Киев

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, мнение об этом должны высказывать жители европейских стран, содержащие чиновников ЕС на свои налоги

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценки визиту 4 ноября главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Он заметил, что мнение об этом должны высказывать жители европейских стран, содержащие чиновников ЕС на свои налоги.

"Это не нам нужно как-либо относиться [к визиту], - сказал он. - К этому нужно как-то относиться жителям европейских государств. Это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат".

Песков высказался об этом в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичФон дер Ляйен, УрсулаМеждународная выставка-форум "Россия"
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