Песков уверен, что киевские преступники понесут должное наказание

Журналистка из Саранска спросила пресс-секретаря президента, не планируется ли этапировать киевских преступников в мордовские колонии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что киевские преступники понесут заслуженное наказание.

Представитель Кремля высказался об этом в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". Журналистка из Саранска спросила его, не планируется ли этапировать киевских преступников в мордовские колонии.

Сама постановка вопроса Пескова удивила. "Я не знаю, - признался он. - У нас есть ФСИН, они этим занимаются". При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: "Все преступники будут нести должное наказание там, где нужно".

Он уточнил: "А вы почему этим интересуетесь? Вы приглашаете, что ли?" Девушка в ответ пояснила, что в мордовских колониях стараются исправлять и социализировать преступников, и предложила: "Может быть, их тоже как-то нужно исправить?".

На свое мнение об этом Песков намекнул началом поговорки. "Горбатого... [могила исправит]", - заметил он.