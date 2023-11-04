МИД РФ: принятие ГА ООН резолюции о борьбе с нацизмом внесет вклад в искоренение расизма

В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили обеспокоенность позициями Германии, Италии и Японии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Принятие на сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" внесет существенный вклад в дело искоренения расизма. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную весомую поддержку со стороны международного сообщества ежегодно представляемой в ГА ООН традиционной российской инициативе, - отметили в МИД РФ. - Убеждены, что принятие данной тематической резолюции внесет существенный вклад в дело искоренения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В дипведомстве напомнили, что резолюцию приняли 3 ноября в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России. Соавторами документа стали еще 37 государств.

На Смоленской площади отметили, что за документ проголосовало 112 государств, против выступили 50 делегаций, 14 стран воздержались. "Резолюция в очередной раз осудила прославление нацистского движения и обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные Нюрнбергским трибуналом преступными", - добавили в МИД.

"Выражена серьезная озабоченность в связи с продолжающейся в отдельных странах войной против памятников борцам с нацизмом и фашизмом и воинам-освободителям, которая в последние годы приобрела характер государственной политики. Одновременно высказано глубокое возмущение относительно маршей в целях прославления нацистов и их пособников, факельных шествий неонацистов и радикальных националистов, - отметили в дипведомстве. - В этом же ряду - открытие мемориалов и переименование улиц, школ и других объектов в честь тех, кто воевал на стороне нацистов или сотрудничал с ними. При этом выражается обеспокоенность попытками возвести в ранг национальных героев тех, кто в годы Второй мировой войны воевал против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистами и совершал военные преступления и преступления против человечности".

На Смоленской площади обратили внимание на то, что с момента принятия Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году по инициативе России первой резолюции о борьбе с героизацией нацизма перечисленные проблемы не только не были решены, но и во многом усугубились. "Мы вновь становимся свидетелями попыток отрицания нашей общей истории. Все чаще звучит расистская и ксенофобская риторика, а также призывы избавиться от мигрантов, беженцев и "чуждых элементов". Во многих государствах обыденным делом стали проявления исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма", - добавили в дипведомстве.

Потакание опасным тенденциям

Там также подчеркнули, что второй год подряд принятие этого важного документа сопровождается попытками откровенной политизации и сведения счетов с Россией со стороны стран Запада на фоне продолжающегося украинского кризиса.

"Коллективный Запад, в частности страны Евросоюза, где все вышеперечисленные нарушения происходят на систематической основе, на этот раз отбросил последние попытки прикрыть свой отказ от поддержки резолюции нелепыми оправданиями о свободе собраний и слова и выступил против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии, - добавили в МИД РФ. - Особую тревогу вызывают позиции Германии, Италии и Японии, потакание которых опасным тенденциям с учетом черных страниц истории этих государств в ХХ веке заставляет задуматься о том, куда движется коллективный "демократический" Запад".

На Смоленской площади указали, что, стремясь "исказить смысл данной резолюции и поквитаться с Россией за свои политические провалы в украинском вопросе", западные страны безуспешно попытались сорвать принятие документа и прибегли к процедурным манипуляциям, которые в очередной раз продемонстрировали их ангажированность и неготовность к честному и конструктивному диалогу.

"Налицо очередная попытка внести раскол в ряды государств - членов ООН и осложнить международное сотрудничество в сфере противодействия неонацизму, расизму и ксенофобии", - добавили в МИД РФ.