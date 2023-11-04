4 ноября, 15:18
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Будущее сильной России и мрачные перспективы Украины. Песков выступил на марафоне "Знания"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Софья Сандурская/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Софья Сандурская/ ТАСС

Успехи в развитии России, реакция на беспредел экспансии Запада, иждивенчество киевского режима, который ждут "нелегкие времена", стали основными темами заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в День народного единства.

Представитель Кремля выступил на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", которая открылась на ВДНХ, а также ответил на вопросы участников.

ТАСС собрал его ключевые заявления.

Успехи и перспективы России

  • Будущее России никогда не будет простым, но "это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны".
  • Россия - сильная страна, которая каждый день проявляет свою силу и "добавляет каждый день к своей силе новые элементы".
  • Рост экономики по итогам года ожидается на 2,8%, "это великолепно", причем "во многом даже, наверное, неожиданно для правительства".
  • "Разорванная в клочья экономика РФ" существует только в воображении американских властей, а на самом деле это неправда.
  • Все регионы активно работают над собственным продвижением в самых разных сферах - промышленной, культурной, образовательной.
  • Интеграция ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Россию идет быстрыми темпами: "с экономической, образовательной, культурной, финансовой, с точки зрения безопасности регионы стремительно интегрируются в страну".

Реакция на провокации Запада

  • Россия вначале наделала много ошибок, рассчитывая на равное партнерство с Западом, но "над ней изрядно поиздевались в мире". "Мы были слишком слабы, чтобы нести правду, мы были не так убедительны, и та ложь, которая доминировала, - она гасила нашу правду".
  • Россия предупреждала НАТО, что не будет терпеть расширение альянса и приближение его военной инфраструктуры к своим границам, но после восьмой волны расширения ситуация стала неприемлемой.
  • Североатлантический альянс всегда будет оставаться "оружием конфронтации", а не средством достижения мира.
  • Реакция России на провокации Запада соразмерна тому, как "растет беспредел со стороны коллективного Запада".

Мрачные перспективы для Киева

  • Украина убеждала Запад в возможности победить Россию на поле боя, "сейчас очевидно, что это невозможно".
  • Украина - несчастная страна, раз "другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти".
  • Киев начинает переживать очень сложные времена - на фоне событий на Ближнем Востоке меняются приоритеты, "и очевидно, что киевский режим не может больше пользоваться своим иждивенческим подходом и со своим иждивенчеством уже не может доминировать на мировой арене".
  • Западные столицы начинают задавать себе вопросы о дальнейшем финансировании Украины, "и вот тут уже у них наступает момент диссонанса".
  • Россия не начинала войну с Украиной, в развязывании которой виновен киевский режим, она ее заканчивает - и это концептуальная правда, "которую нам всем нужно нести и в нашей стране, и всем нашим друзьям, и во всем мире".
  • Киевские преступники понесут заслуженное наказание и будут отбывать его "там, где нужно".
 
Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на УкраинеМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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