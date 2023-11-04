Будущее сильной России и мрачные перспективы Украины. Песков выступил на марафоне "Знания"

Успехи в развитии России, реакция на беспредел экспансии Запада, иждивенчество киевского режима, который ждут "нелегкие времена", стали основными темами заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в День народного единства.

Представитель Кремля выступил на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", которая открылась на ВДНХ, а также ответил на вопросы участников.

ТАСС собрал его ключевые заявления.

Успехи и перспективы России

Будущее России никогда не будет простым, но "это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны".

Россия - сильная страна, которая каждый день проявляет свою силу и "добавляет каждый день к своей силе новые элементы".

Рост экономики по итогам года ожидается на 2,8%, "это великолепно", причем "во многом даже, наверное, неожиданно для правительства".

"Разорванная в клочья экономика РФ" существует только в воображении американских властей, а на самом деле это неправда.

Все регионы активно работают над собственным продвижением в самых разных сферах - промышленной, культурной, образовательной.

Интеграция ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Россию идет быстрыми темпами: "с экономической, образовательной, культурной, финансовой, с точки зрения безопасности регионы стремительно интегрируются в страну".

Реакция на провокации Запада

Россия вначале наделала много ошибок, рассчитывая на равное партнерство с Западом, но "над ней изрядно поиздевались в мире". "Мы были слишком слабы, чтобы нести правду, мы были не так убедительны, и та ложь, которая доминировала, - она гасила нашу правду".

Россия предупреждала НАТО, что не будет терпеть расширение альянса и приближение его военной инфраструктуры к своим границам, но после восьмой волны расширения ситуация стала неприемлемой.

Североатлантический альянс всегда будет оставаться "оружием конфронтации", а не средством достижения мира.

Реакция России на провокации Запада соразмерна тому, как "растет беспредел со стороны коллективного Запада".

Мрачные перспективы для Киева