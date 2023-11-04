В московском отделении ЛДПР опровергли информацию о перестановке в руководстве

В пресс-службе партии отметили, что такие решения принимаются только на конференции отделения

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Руководство московского городского отделения ЛДПР не менялось, такие решения могут приниматься только на его конференции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии на просьбу прокомментировать сообщения в Telegram-каналах о назначении на пост координатора отделения Марии Воропаевой вместо Дмитрия Кошлакова-Крестовского.

"Никаких кадровых решений не принималось, в соответствии с уставом, такие решения принимаются на конференции отделения. Речь шла об усилении отделения в рамках подготовки к выборам в Мосгордуму", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Воропаева получила "ряд задач" от председателя партии Леонида Слуцкого. Сейчас она занимает должность советника лидера либерал-демократов.

Следующие выборы в Мосгордуму должны пройти в 2024 году. За все время работы столичного парламента у ЛДПР не было там полноценной фракции.