Посольство РФ в Гвинее рекомендовало находящимся там россиянам проявить бдительность

Граждан попросили не покидать места проживания, пока обстановка в городе не стабилизируется

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянам, находящимся в столице Гвинее городе Конакри, следует соблюдать особую осторожность и не покидать места проживания, пока обстановка в городе не стабилизируется. Об этом заявили в посольстве РФ в Гвинее.

"Вниманию соотечественников! В связи с вооруженными столкновениями в центральных районах столицы Гвинеи (г. Конакри) просим соблюдать особую бдительность и не покидать места проживания до нормализации ситуации", - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.

Ранее в посольстве России в Гвинее сообщали, что отслеживают развитие обстановки после произошедших в Конакри вооруженных столкновений, меры по обеспечению безопасности персонала дипмиссии и российских граждан усилены.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей и источники в военном ведомстве сообщило о выстрелах, прозвучавших в Конакри, по их информации, с 04:00 по местному времени (07:00 мск). Как сообщила радиостанция RFI, стрельба слышна в районе Калум, где расположены штаб-квартиры президента и правительства. О пострадавших и причинах стрельбы не сообщалось. Позже в сообщении корреспондента Би-би-си, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter), сообщалось о том, что бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара сбежал из тюрьмы, расположенной в Конакри. Мусса Дадис Камара и несколько его сторонников содержались в тюрьме за убийство представителей оппозиции.