В КС заявили, что новый железный занавес со стороны России не нужен и невозможен

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин отметил, что политический радикализм и уход в крайне правую сторону опасен для РФ и может поставить страну на грань катастрофы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Выстраивание нового железного занавеса со стороны России в нынешних условиях невозможно и не нужно, подобные крайности вредны для развития страны. Об этом заявил председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Мы тоже это видим на одном из флангов - давайте полностью закроемся, нужно сплошное отсечение глухой стеной, то есть новый железный занавес. Очевидно, это не нужно, да это и не удастся сделать, вообще говоря. Не нужно метаться между крайностями, с одной стороны - это сплошное замыкание, а с другой стороны - это абсолютно открытое пространство", - сказал Зорькин.

Он отметил, что политический радикализм и уход в крайне правую сторону опасен для России и может поставить страну на грань катастрофы. Завоевания в сфере свобод и правопорядка в последние десятилетия России дались большой ценой и важно их сохранить.

"<...> Мы непомерной ценой заплатили за некоторые очень нужные России приобретения в сфере свободы и правопорядка. Что же, мы будем опять решать вопрос, куда двинуться, совсем вправо или совсем влево? Это напоминает ловушку смертельного маятника", - подчеркнул председатель КС РФ.

Развитие государства должно проходить поступательно и эволюционно, радикальные сломы систем, хоть и открывают новые возможности, чреваты большими рисками и могут вести к упадку государства. Важно сохранять правовую стабильность и работать над консолидацией страны.

"Маятник качнулся когда? Когда народ сказал: "Слушайте, что это вы за законы составили?". Мы не можем иметь нормальную зарплату, редиски вялые получаем на прилавках. Это я говорю о своей молодости. Тогда давайте, говорили мы, сметем этот закон и установим свободу. <…> Мы должны сохранить это большое государство не ради самого государства, а ради его народа", - добавил Зорькин.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.