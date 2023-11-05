Лавров заявил, что в интересах США дестабилизировать "все и вся"

Глава МИД РФ отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дестабилизации ситуации в любом регионе мира

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки заинтересованы в дестабилизации ситуации в любом регионе мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Недавно читал аналитические отклики на происходящее, и кто-то из политических деятелей не в России сказал, что, наверное, неправильно говорить, когда мы обсуждаем внешнюю политику Запада и Соединенных Штатов, о двойных стандартах, потому что стандарт у них один: "Мы главные, что хотим, то воротим. Где не можем добиться какого-то результата, мы там будем дестабилизировать ситуацию и ловить рыбку в мутной воде", - сказал Лавров в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.

"Если посмотреть на все заграничные авантюры Соединенных Штатов за последние, наверное, 50 лет, начиная с Вьетнама, не было ни одной истории, в которой они действительно принесли бы благо той стране, тому региону, в дела которой и которого они вмешались. Это только подтверждает вывод, что в их интересах дестабилизировать все и вся, - добавил министр. - И потом ждать, когда за их долларами, которые они печатают в огромном количестве, кто-то придет и будет рассчитывать на то, что США опять кому-то будут "помогать".

Лавров подчеркнул, что впоследствии те, кто на такую помощь рассчитывают, должны помнить печальный опыт всех лидеров стран, в которых США пытались играть какую-то роль, лидеров, которые полагались на США. "Как только ситуация менялась, Вашингтон без зазрения совести, не раздумывая этих лидеров бросает на произвол судьбы и начинает новый этап своей эгоистичной политики", - подчеркнул он.

Корень зла

Журналист напомнил, что ранее президент России Владимир Путин впервые употребил слова "корень зла" в адрес США. Отвечая на вопрос, что нужно делать с этим "корнем", нужно ли его выкорчевывать, Лавров сказал: "Есть другие методы, в том числе использование "химикатов", необязательно выкорчевывать". "Президент, может быть, этот термин употребил впервые, но мысль, вывод, оценку о том, что США являются главным актором, как сейчас модно говорить, который главной своей целью ставит дестабилизацию любого региона мира, он об этом говорил уже многократно", - указал глава МИД РФ.

Отвечая на уточняющий вопрос, не обвинят ли РФ после слова "химикаты" в подготовке и применении химического оружия, Лавров сказал: "Это образ. Пускай все делают выводы в меру своей образованности".